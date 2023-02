Sono decisamente più severi, rispetto a quelli della Gazzetta dello Sport , i giudizi del Corsport sugli interisti scesi in campo ieri nell'amaro pomeriggio bolognese. Tra le bocciature, che ovviamente fioccano, anche alcune stroncature: ad esempio vicino ai nomi di Bastoni (soffre Orsolini ed è meno preciso nella costruzione dal basso) e Dumfries (patisce i contrattacchi di Cambiaso, esce di scena sconfitto) spiccano due 4,5. Si salvano in quattro: Onana (6,5), Darmian (6), Barella (6) e Gosens (6,5).

Poi sfilza di 5, compreso Lukaku (vorrebbe spaccare il mondo, ma non è ancora nelle condizioni fisiche migliori per essere il vero Lukaku), e un 5,5 a Lautaro Martinez (Attorno al minuto 40 ha sulla testa un pallone messo in mezzo da Gosens ma lo spedisce al lato, non è che si faccia apprezzare tanto ma non devi mai perderlo di vista. L’Inter caso mai ascolti attentamente la sua autocritica a giochi finiti).