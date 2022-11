Le prove dei tre interisti protagonisti ieri della brutta figura della Nazionale italiana in Austria sono insufficienti anche per i colleghi del Corriere dello Sport che, a differenza di quelli della Gazzetta , hanno adottano un metro più severo per stilare le pagelle. Il risultato? Cinque il voto per Francesco Acerbi , Nicolò Barella e Federico Dimarco .

ACERBI - Regala una palla-gol ad Adamu che la manda, per fortuna dell'interista, sul palo. Ma anche tutto il resto è poca cosa.

BARELLA - Zero assoluto in costruzione, ma fa anche di peggio come quando si fa portare via la palla da Seiwald che va vicino al 2-0. Quando nel secondo tempo l'Italia ha un po' più di possesso, sbaglia la misura dei lanci.

DIMARCO - Come Di Lorenzo, non riesce ad attaccare né a sostenere Grifo. E' un po' meno vaga nella ripresa, però il sinistro non è preciso come a Tirana.