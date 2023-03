Gianluca Manganiello ha adottato un arbitraggio 'all'inglese' in Inter-Lecce, secondo la Gazzetta dello Sport, che qualche volta è apparso troppo permissivo: zero i cartellini gialli mostrati dal direttore di gara di Pinerolo, "ma un paio ci stavano, soprattutto quello a Maleh per un doppio intervento a centrocampo", si legge nella moviola della Gazzetta dello Sport.