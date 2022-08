Partita facile per Ghersini, che controlla senza affanno la direzione di Inter-Spezia gestendo correttamente gli episodi chiave. Il Corriere dello Sport promuove l'arbitro con un 6,5: regolari tutte e tre le reti del match. Se sul 2-0 non c'è nessun dubbio, sull'1-0 di Lautaro viene segnalata la posizione regolare dell'assist-man Lukaku. "Appena un dubbio, fugato comunque anche senza fermo immagine, pure sulla rete del 3 a 0 realizzata da Correa: tutto nasce da un lungo lancio di Gagliardini per Dzeko che è tenuto in gioco da Nikolau", conclude il giornale.