Lazar Samardzic rischia di finire in un limbo. Non acquistato dall'Inter e messo fuori rosa dall'Udinese, che spinge per far sì che il ragazzo accetti la soluzione nerazzurra. Lo scrive oggi il Messaggero Veneto, secondo cui se i nerazzurri dovessero dire contestualmente "no" al passaggio di Fabbian ai friulani, il club bianconero potrebbe ripensare a Pereyra, che si sta ancora allenando a Udine.

Per quel che riguarda la trattativa Samardzic, l'accordo trovato da Rafaela Pimenta e dai due club è "un accordo che per le due società vale ancora anche nella parte delle commissioni che sarebbero state fatturate in toto dall’agenzia “One”, laddove la famiglia Samardzic sottolinea che c’era un accordo per una spartizione del malloppo e ora lo pretende a sua volta una “ricompensa” tutta per se. E per questo sta facendo leva sull’unica arma che ha, quello della firma sotto il contratto".

In attesa di trovare una soluzione, il giocatore (si legge) "si allenerà in disparte, non certamente in gruppo, dove tuttavia l’Udinese potrebbe ugualmente inserire Fabbian, visto che si sta sondando la possibilità di scorporare i due affari. Questo succederà se entro stasera Samardzic non accetterà le condizioni dell’Inter. L’Udinese poi avrebbe la facoltà di cedere il giocatore a un altro club, anche se per il momento la posizione di Pozzo pare inflessibile. Inter o Udinese. A questo punto, dovesse mettere comunque fuori rosa Samardzic a fronte di un no dell’Inter per Fabbian, la società bianconera potrebbe ripensare di nuovo al “Tucu” Roberto Pereyra".