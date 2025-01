Le pillole di coinvolgimento raccolte finora stanno spingendo Federico Chiesa lontano dal Liverpool già a gennaio, visto che è tutt'altro che un punto di riferimento per il manager Arne Slot. Il ritorno in Italia per il figlio di Enrico sarebbe la soluzione ideale e in tal senso il Napoli si è già fatto sentire. Secondo La Stampa però gli azzurri non sarebbero i soli interessati, visto che anche Atalanta e Inter si sarebbero iscritte alla competizione.

Il vero problema è che Chiesa ha un contratto con i Reds fino al 2028 a 7,5 milioni netti, cifra difficilmente pareggiabile dai club italiani. Per questa ragione, almeno per i 6 mesi di prestito, la speranza è che il Liverpool possa dare una mano contribuendo a parte dello stipendio.