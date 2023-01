Problemi di formazione importante in casa Torino alla luce dell'infortunio di Valentino Lazaro, che dovrebbe restare fuori circa tre mesi. In attesa di capire come questo impatterà sul riscatto o meno dell'austriaco da parte del club granata, il Toro si sta guardando intorno per rimpiazzarlo sul mercato. Come riportato da La Stampa, in cima alla lista dei desideri di Ivan Juric ci sarebbe Josip Juranovic del Celtic.