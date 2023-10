"Non ti accorgi nemmeno che c’è. È un brav fioeu. Non sembra neanche un calciatore". Inizia con questa testimonianza, da parte di un vicino di casa, il racconto de La Repubblica nel quartiere di Milano che accoglie Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Nella stessa zona c'è il ristorante della coppia nonché quello di Javier Zanetti, tra i protagonisti della trattativa che ha portato il "Toro" a Milano.

Nelle differenza tra i due, il quotidiano traccia anche le similitudini. "Il contegno da ufficiale di marina del Pupi, e i tatuaggi pirateschi del Toro, disegnati dall’argentino Mandinga Tattoo. Ma è di più quel che li unisce: l’Inter e Milano. Per il tano Javier - in Lombardia vivono 2.438 famiglie Zanetti - è stato un ritorno alla casa ancestrale. Martinez ha origini spagnole, ma qui ha messo radici".

In compenso, "se gli interisti si fidano di lui è anche perché, quando gli si chiede del futuro, Lautaro non dà illusioni: «Parlo a breve termine, in questo mondo non si sa mai. Sono felicissimo qui. Penso sempre alla partita successiva»".