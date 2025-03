Il fascicolo a "modello 45", senza ipotesi di reato, aperto dalla Procura di Milano non ferma l'iter per il nuovo San Siro. Al vaglio degli inquirenti, come si legge su La Repubblica, c'è il valore stimato in 197 milioni di euro, dei quali 72,98 per il "solo" stadio Meazza.

L'obiettivo dell'inchiesta è quindi fugare ogni dubbio sul fatto che non si tratti di una svendita e che quindi non si prefiguri un danno alle casse pubbliche. Ma nel frattempo il Comune di Milano tira dritto, nel convinzione che l'apertura del fascicolo sia un atto dovuto a seguito di un esposto come quelli che sono stati presentati di recente da chi è contrario al progetto del nuovo impianto.

Al momento non solo l'opposizione di centrodestra, ma anche i Verdi e il comitato Sì Meazza, che a metà marzo ha inviato un esposto alla magistratura e sarebbe pronto a fare lo stesso alla Corte dei Conti. Secondo l'ex vicesindaco Luigi Corbani, infatti, "la valutazione dell’Agenzia delle entrate, che Palazzo Marino ha accettato supinamente, non tiene conto di alcune cose fondamentali, per cui secondo noi lo stadio varrebbe più di 300 milioni".