Alessandro Antonello torna nei rumors per la futura dirigenza della Roma, società in cerca di nuovi equilibri nel management. Come riporta oggi La Repubblica nelle pagine di Roma, il Ceo per la parte corporate dell'Inter era lunedì scorso al Centro Giulio Onesti della capitale e non era al brindisi di Natale nerazzurro di giovedì.

Il club di viale della Liberazione ha però fatto sapere, già da giovedì scorso in realtà, che il Ceo era impegnato in un altro evento istituzionale nel quale stava rappresentando la società.