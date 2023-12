La Repubblica esalta oggi il lavoro di Simone Inzaghi, che ha portato l'Inter dopo 15 giornate ad avere 38 punti, la miglior difesa, il miglior attacco e la maggior differenza reti della sua storia.

Numeri, si legge, frutto di un gioco brillante che non si vedeva dal primo Mancini in nerazzurro. Il tecnico è sereno, anche alla vigilia di una gara così importante e con delle importanti assenze. Pavard potrebbe in ogni caso rientrare con la Lazio in una tappa della corsa alla seconda stella che potrebbe fare di Inzaghi il Klopp nerazzurro, come auspica lui e anche tanti tifosi.