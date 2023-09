Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale alla Cattolica di Milano, parla a La Repubblica dei possibili effetti positivi dati dal raggiungimento della seconda stella per Inter o Milan. "Il traguardo del ventesimo scudetto, se ben comunicato, può portare un aumento di valore del brand del venticinque per cento, in un orizzonte di cinque anni. È un asset intangibile, è vero. Ma i fatturati possono andare di conseguenza".

Secondo il quotidiano, "i tifosi del club che dovesse vincere la seconda stella — Napoli, Juve e le altre permettendo — accetteranno aumenti del prezzo di abbonamenti e biglietti. E sarebbero portati a pagare più cara la maglia da gioco, con il prezioso ricamo".

Aggiunge Daniela Corsaro, professore associato di Marketing all’università Iulm di Milano: "Un fatto straordinario, come la vittoria del ventesimo scudetto, non solo rafforza la fanbase esistente, ma contribuisce a creare un nuovo pubblico. I bambini spesso tifano chi vince. Ne sa qualcosa mio marito, juventino, che due anni fa ha visto diventare milanista nostro figlio. E visto che il tifo è per sempre, un cliente conquistato oggi renderà ricco il club per decenni".