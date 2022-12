Una notizia, quella evidenziata oggi da La Repubblica, che potrebbe influire in modo positivo anche sul mondo del calcio, alle prese con una costante crisi economica. Il Governo sarebbe pronto a riaprire alla sponsorizzazione da parte delle società di scommesse. Questa novità potrebbe essere presente nella Legge di Bilancio e sarebbe un'opportunità in più per i club che sono alla ricerca di risorse finanziarie. Possibile - sottolinea La Repubblica - anche un fondo alle società con una percentuale del gettito delle puntate (tra lo 0,5 e l’1%) da destinare alle infrastrutture e ai vivai.