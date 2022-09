Due miliardi e settecento milioni di euro: questo è il montepremi complessivo per il 2022-2023 delle competizioni europee che scatteranno questa settimana, con una sproporzione tra i rendimenti assicurati alle squadre ammesse alla Champions League e quelli assegnati alle altre manifestazioni. Lo nota Il Sole 24 Ore, che sottolinea come quasi il 75% dei bonus monetari previsti finiranno nelle casse di quelli che scendono in campo in Champions League, che lascia le briciole ad Europa League e Conference League.

In questa stagione, le squadre partecipanti tra le quali l'Inter potranno spartirsi una quota di un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro, divisi in questo modo: "Il 30% in base ai coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro); il 25% in parti uguali per la partecipazione al torneo (15,6 milioni a testa); un altro 30% in funzione dei risultati acquisiti sul campo (600,6 milioni di euro); e infine un 15% collegato al market pool (300,3 milioni), ovvero al mercato tv nazionale. Per ogni partita vinta nella fase a gironi verranno assegnati 2,8 milioni (930.000 euro per il pareggio). La qualificazione agli ottavi di finale vale 9,6 milioni, ai quarti di finale 10,6 milioni, alle semifinali 12,5 milioni e alla finale: 15,5 milioni. La vittoria varrà un extra-bonus di 4,5 milioni (oltre a 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa Uefa e un milione supplementare in caso di successo)".