Dove giocherà Francesco Pio Esposito nella prossima stagione? Il centravanti classe 2005, di proprietà dell'Inter, potrebbe tornare in prestito allo Spezia. Secondo quanto riferiscono oggi i colleghi de Il Secolo XIX, infatti, non gli sarebbero arrivate importanti richieste in Serie A e in cadetteria la sua preferenza potrebbe essere quella di rimanere in territorio ligure. Nei prossimi giorni ne capiremo sicuramente di più.