In attesa di conoscere il proprio futuro, Albert Gudmundsson ha risposto alla convocazione del Genoa ed è in ritiro con la squadra a Pegli. Ovviamente, come evidenzia Il Secolo XIX, i tifosi rossoblu sperano che l'islandese possa rimanere e l'ipotesi ad oggi non è così inverosimile perché offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate.

Ad oggi si registrano solo manifestazioni di interesse da parte di club come Inter e Fiorentina che già si erano fatti avanti in passato.