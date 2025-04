Se Thijs Dallinga e Santiago Castro non dovessero dare le giuste garanzie, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, potrebbe decidere di proporre contro l'Inter una soluzione alternativa, spostando Dan Ndoye nel ruolo di falso nueve, un po' come era solito fare Rodrigo Palacio che da entrambe le parti in causa conoscono bene. Se così sarà, allora uno tra Benjamin Dominguez e Nicolò Cambiaghi giocherà a sinistra, con Riccardo Orsolini e Jens Odgaard a completare il reparto offensivo.

Il quotidiano Il Resto del Carlino evidenzia una particolarità: Ndoye, che segnò all'Inter la sua prima rete italiana, ha il 'vizietto' di fare gol alle squadre che lo seguono sul mercato: come i nerazzurri, anche il Napoli e la Juventus, club accostati al giocatore, sono finiti nelle grinfie dell'elvetico.