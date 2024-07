Sono tantissimi i giocatori accostati in questi giorni al Como, che sta portando avanti un mercato di tutto rispetto: ieri ha ufficializzato Emil Audero, pochi giorni prima aveva fatto lo stesso con Varane e cerca ancora una punta.

Secondo Il Giorno ieri a Como è stato avvistato Arnautovic: certamente non un fatto inusuale visto che il centro sportivo dell'Inter si trova a due passi. Non è certo abbia incontrato i dirigenti dei lariani, che nel frattempo hanno ancora come piste aperte Martial, Depay (pur "raffreddate") e Cantalapiedra, seconda punta del Panathinaikos.