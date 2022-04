Ultimo scorcio di campionato appassionante come non mai. La Gazzetta dello Sport analizza lo stato di salute di Inter, Napoli e Milan in questa volata scudetto. Ecco la radiografia dei nerazzurri: "Dopo i primi 5 minuti contro il Verona, era già evidente che l’Inter fosse ripartita - si legge -. La palla aveva ripreso a correre, come l’acqua nelle tubature, quando si accendono i caloriferi. Sabato, una delle spie della ripartenza nerazzurra è stata Brozovic che ha fatto circolare la palla a velocità superiore invece di tenerla, perché ha ritrovato compagni in movimento disposti a riceverla. Altra spia: più uomini accanto alla palla. Condizione necessaria per i triangoli e il palleggio corto. La sensazione è che la vittoria allo Stadium abbia sbloccato la testa e, di conseguenza, le gambe. Inzaghi ci ha messo del suo. Lo abbiamo detto spesso: dalle crisi, in genere, si esce con uomini e idee nuove. Ecco la felice scommessa su Dimarco. Ecco Calhanoglu più vicino all’area per migliorare la rifinitura; e Dzeko più vicino alla porta, grazie a Correa che gli gira attorno".