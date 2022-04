L’indiscrezione rimbalzata dall'Inghilterra parla del nuovo Milan interessato a Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: si tratta di un’autentica fuga in avanti. "In via Aldo Rossi, infatti, hanno altri nomi in agenda. In particolare per l’attacco si aspetta il momento giusto per definire le intese con il belga Origi, libero a a parametro zero dal Liverpool. E comunque resta viva la candidatura di Gianluca Scamacca, panzer del Sassuolo. In ogni caso la linea di Maldini e Massara è verde, con un occhio di riguardo per i giovani italiani. Perciò Lukaku non è mai finito nei loro radar, a prescindere dai costi proibitivi per avvicinarsi ad un giocatore che la scorsa estate è stato pagato ben 115 milioni di euro". Un'altra pista percorribile porta invece ad Haller dell'Ajax.