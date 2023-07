L'Inter deve ancora acquistare almeno un portiere (più probabilmente due...), ma intanto è stato piazzato Radu: il romeno va al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

"Fermo restando che Sommer è il preferito da Inzaghi come portiere più esperto, resiste l’idea di affiancargli il futuribile Trubin, anche se le difficoltà nel trovare un accordo con lo Shakhtar Donetsk non mancano - ribadisce la Gazzetta -. L’ucraino è considerato l’elemento ideale per blindare la porta nei prossimi anni e solo se la richiesta per Anatolij sarà inarrivabile, si penserà ad Audero, che la Sampdoria farà partire dopo la retrocessione".