Braccio di ferro totale tra la Juventus e Federico Chiesa, scaricato dal club e da Thiago Motta, invitato nemmeno troppo elegantemente a trovarsi un'altra squadra.

L'agente Ramadani ha bussato a diverse porte, comprese quelle di Milan e Roma, ma le richieste economiche hanno spaventato: la Gazzetta dello Sport parla di 6 milioni a stagione. Dopo Soulé, i giallorossi non intendono prendere un altro esterno offensivo, mentre in casa rossonera non si vuole correre il rischio di incrinare gli equilibri dello spogliatoio. L’ingaggio è un ostacolo anche per Napoli e Lazio che hanno chiesto informazioni.

Per ora zero offerte anche dall'estero. Insomma, Chiesa resta sul groppone della Juve che ormai per il cartellino chiede 15-20 milioni, ben consapevole di doversi accontentare con il contratto in scadenza nel giugno 2025. In caso di mancata cessione entro il 30 agosto, Motta è pronto a non convocarlo fino alla riapertura del mercato a gennaio.