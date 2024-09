Titolarissimo in nazionale, alternativa di lusso nell'Inter: Mehdi Taremi tornerà domani a Milano dopo il pieno con il suo Iran. Ieri 98 minuti in campo nel successo per 1-0 contro gli Emirati Arabi in un match di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Secondo la Gazzetta dello Sport, a Monza probabilmente l'ex Porto partirà dall'inizio, prevedendo una gestione delle forze di Lautaro in vista poi di City e Milan: l'impressione è che ci sarà un ballottaggio con Arnautovic.

Per Taremi sarebbe la sua seconda da titolare in maglia nerazzurra dopo quella con il Lecce, mentre con l'Atalanta aveva giocato appena 11 minuti. "Tanti complimenti, ma ancora nessun gol", sottolinea la rosea. Taremi ha bisogno di segnare in Serie A, perché i gol per un attaccante sono come l’aria.