Inter al top in Serie A per quanto riguarda i ricavi da sponsor di maglia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri da quest'anno si sono legati al colosso svedese del gioco online Betsson: 30 milioni al club che ha ceduto anche i diritti betting globali. Nuovo è pure lo sponsor di manica Gate.io (6), confermato il back sponsor U-Power (5), per un totale di 41 milioni tra i tre contratti.

Dietro all'Inter si piazza il Milan con 35 milioni, poi la Fiorentina che chiude il podio con 26,6. Juve e Lazio, invece, sono le due società che hanno iniziato la stagione senza il main-sponsor. I bianconeri, in particolare, sono fermi ai 4 milioni di Cygames (sul retro) dopo aver perso Jeep.

Questo è quanto emerge dal report di Sport&Business.

Resta lontana l'Europa d'elite: nel 2024-25 non c’è nessun club di A tra le prime dieci della classifica internazionale dei main sponsor. Real Madrid con Emirates, Manchester United con Snapdragon e Psg con Qatar Airways, al vertice a quota 70 milioni, percepiscono dalla sponsorizzazione principale più del doppio di Inter e Milan che, con 30 milioni, stanno dietro anche ad Atletico e Borussia (40).