Con Hysaj, Maksimovic e Ghoulam in partenza da svincolati, Spalletti dovrà per forza mettere mano in difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino del nuovo allenatore del Napoli ci sono anche Emerson Palmieri, italo-brasiliano accostato sovente anche all'Inter, e Danilo D'Ambrosio. "Entrambi hanno già lavorato con Spalletti. Come Matias Vecino, centrocampista uruguaiano dell’Inter che potrebbe rinforzare la mediana dopo la partenza di Bakayoko (tornato al Chelsea, era in prestito)", si legge.

