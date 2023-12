Quest'Inter nasce dal lavoro di Luciano Spalletti: oggi è la Gazzetta dello Sport a rendere finalmente il giusto merito al lavoro svolto a Milano dall'attuale c.t. azzurro. Fu lui ad avviare il ciclo vincente poi continuato con Conte e proseguito oggi con Inzaghi.

E allora ecco che quanto seminato torna indietro: oggi Spalletti si affida proprio al blocco Inter per la sua Nazionale. Sono ben sei i nerazzurri regolarmente convocati dal commissario tecnico: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi. Come si nota, in particolare si tratta di difensori. Il blocco Inter in difesa resta una certezza per Spalletti.

Stanchezza aggiuntiva durante le soste, ma anche crescita. Sia fisica che mentale. Ed è qualcosa che poi pesa.