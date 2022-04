In barba alle polemiche feroci nate dopo la designazione da parte di Rocchi, promosso l'arbitro Sozza, autore di una prova convincente nella direzione di Inter-Roma. La Gazzetta dello Sport premia il fischietto della sezione di Seregno con un bel 7 in pagella: "Sempre vicino all'azione e concentrato, come verso la mezzora quando valuta correttamente due situazioni molto ravvicinate su cui l'Inter ha protestato per il rigore. Ma le immagini danno ragione all'arbitro. Cartellini ben spesi".