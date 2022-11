Il Napoli, primo davanti al Liverpool, rischia la 'beffa' PSG, mentre sarebbero più abbordabili FC Bruges o Eintracht. "Tra le milanesi è il Milan che, sulla carta, rischia qualcosa di più. Cinque avversari sono gli stessi: Manchester City, Real Madrid, Benfica, Tottenham e Porto. Ne cambia uno: Pioli si ritrova nel mucchio il Bayern, Inzaghi ha il Chelsea. Due grandi squadre che hanno inflitto due doppie sconfitte a Milan e Inter nei gruppi. I campioni di Germania sembrano però più solidi e completi, più adatti all’eliminazione diretta, almeno al momento. Non che resti molto da scegliere tra Haaland, Benzema, Rafa Silva, Kane e il grande collettivo di Baviera, per non parlare di Guardiola, Ancelotti, Conte, Nagelsmann e Schmidt. Oltretutto Conte-Inter e Ancelotti-Milan sarebbero sfide dai mille risvolti sentimentali e nostalgici, con qualche conto in sospeso. Forse il Porto ha qualcosa in meno delle altre, ma sarà dura in ogni caso", spiega la Gazzetta dello Sport.