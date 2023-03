Quanti incroci nei quarti di finale di Champions League . E - come spiega la Gazzetta dello Sport - in ogni caso sarà derby, anche se le italiane non dovessero incrociarsi. Si pensi ad esempio a Thiago Silva che potrebbe ritrovare il Milan come Koulibaly il Napoli. Ma non solo.

Sull'Inter: Brozovic 'rischia' il confronto fratricida con Modric o Kovacic. Onana contro Anguissa se l'urna metterà di fronte Inter e Napoli. In particolare, occhio a Lukaku-Chelsea: "Anno 2010, Romelu Lukaku va in gita con i compagni a Londra e la classe finisce a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea - scrive la rosea -. La scena è ripresa in un video e francamente emoziona. Romelu, che ai tempi aveva già esordito con l’Anderlecht, chiede un po’ di tempo per stare da solo, tra compagni che camminano e un insegnante che vuole portarlo via: «Più tardi potrai tornare qui e sognare quanto vuoi». E Rom, con lo sguardo serio: «Non sto sognando, un giorno giocherò qui. Quel giorno, piangerò». Ci è riuscito. Prima nel 2011-12, da talento appena acquistato. Poi nel 2013, tra un prestito al West Brom e il passaggio all’Everton. Infine nel 2021-22, dopo il grande biennio all’Inter. È andata male e Marotta ha già annunciato che la storia riprenderà: «Il 30 giugno, Lukaku torna al Chelsea». Se le palline dicono Chelsea-Inter, Romelu ritorna tra i seggiolini di Stamford Bridge con 13 anni in più. Non è escluso pianga ancora".