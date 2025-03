Cinque partite saltate e oggi riprenderà il suo posto tra i pali della porta dell'Inter. Yann Sommer è pronto a rimettersi i guanti e a guidare la difesa nerazzurra dopo il breve interregno di Martinez, che comunque ben si è disimpegnato in sua assenza.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, il recupero dello svizzero è andato decisamente più veloce del previsto: dopo essersi operato alla mano destra per sanare una microfrattura al pollice il 21 febbraio scorso, Sommer ha ripreso a lavorare ad Appiano la scorsa settimana grazie a un tutore speciale e già a Rotterdam era tornato in panchina.

Stasera sarà di nuovo lui il titolare per confermare la solidità della difesa interista in Champions.