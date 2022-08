Nella brutta serata di Roma dove tutto, ancora una volta, sembra tingersi di nero, a far sorridere i nerazzurri è Beppe Marotta. L'ad nerazzurro, prima del fischio d'inizio, difatti conferma il tassello di chiusura mercato, ovvero il colpo in difesa. Che sia Acerbi, Chalobah o Akanji, con il laziale sempre più gettonato specie dopo che Chelsea e Dortmund (rispettivamente per Chalobah e Akanji) hanno chiuso al prestito secco, Inzaghi necessita di un ultimo rinforzo per la linea difensiva. Ma il sorriso Marotta lo strappa non sugli arrivi in programma bensì sulle non-partenze: "'La proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del Psg' - riporta la Gazzetta dello Sport che parla di "Psg allontanato". Il dirigente varesino stronca ancora una volta i desideri dei transalpini e tenta di tranquillizzare i nerazzurri: Skrigno non si tocca. "Ora meglio pensare al futuro di squadra. L’Inter deve riprendersi in fretta, il campionato non aspetta" chiosa la Rosea.