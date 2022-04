Milan Skriniar è l'emblema interista del clean sheet ottenuto in casa della Juve, dove ieri sera è arrivata una vittoria sofferta dal peso specifico inestimabile. Il muro slovacco viene descritto dai colleghi della Gazzetta dello Sport come "straordinario nel rendere piccolo piccolo Dusan Vlahovic" col quale aveva un conto aperto dal 15/12/19, quando il serbo lo beffò al fotofinish siglando il gol definitivo di Fiorentina-Inter 1-1. "Quel Primavera oggi è attaccante da 70 milioni di euro e fama da duro: sarà per questo che Milan si è sentito a casa, libero di presentargli il conto", scrive la rosea.