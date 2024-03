Con la sgasata di questo inizio 2024, lo scudetto è davvero diventato vicino. E allora, grazie al vantaggio accumulato in classifica, ora l'Inter può dedicare maggiore attenzione al cammino in Champions League, che vedrà la prossima tappa a Madrid il 13 marzo per il ritorno degli ottavi di finale.

In tal senso - come spiega la Gazzetta dello Sport - saranno fatti ragionamenti ad hoc a livello di formazione tra Genoa e Bologna per arrivare al massimo all'appuntamento contro Simeone. In questi giorni vanno riportati al massimo della condizione i vari Acerbi, Calhanoglu, Thuram e Frattesi, i calciatori reduci da acciacchi fastidiosi ma non particolarmente gravi.

L'autostima e la consapevolezza ormai sono di casa da Appiano Gentile, ma è chiaro che la condizione fisica fa la differenza quando si incrociano due big. E allora Inzaghi un occhio al calendario lo darà eccome da qui in avanti...