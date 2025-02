Corsa al tricolore: chi avrà la meglio? Il pari di ieri del Napoli, inatteso, ha rimescolato ulteriormente le carte, con l'Atalanta che si è rifatta sotto e soprattutto l'Inter che oggi avrà una chance da non fallire con la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport dice la sua sulle possibilità di scudetto della squadra di Inzaghi: "Perché il campionato lo vincerà l’Inter? Perché stasera ha la grande occasione di riavvicinarsi alla capolista Napoli, farsi sotto a meno uno. E perché resta la squadra più forte, con la rosa più completa, anche se la batosta di Firenze, lo 0-3 contro la Fiorentina, ha seminato dubbi e perplessità. Serata storta o principio di declino? Propendiamo per la prima ipotesi, a patto che a San Siro l’Inter restituisca il colpo alla Fiorentina, nella rivincita immediata. Tre punti obbligatori per rifarsi sotto. Tre punti necessari per risentirsi padroni di se stessi, del proprio valore".

Nell'analisi, il gioco viene considerato punto di forza e di debolezza. "Quando la palla gira come si deve, con varietà di soluzioni e in velocità, l’Inter diventa qualcosa di irresistibile per molti avversari. Quando il pallone circola con lentezza e lungo traiettorie prevedibili e innocue, orizzontali o circolari, l’Inter si scopre vulnerabile. Per fortuna e per merito di Inzaghi, le giornate sì rimangono preponderanti rispetto alle giornate no".

E poi l'Inter è quella che segna di più e con interpreti sempre differenti: 56 reti, due in più dell’Atalanta, ma con una partita in meno. Di queste, “soltanto” 24 sono state segnate dagli attaccanti: Thuram 13, Lautaro 9, Correa e Taremi 1. Arnautovic zero.