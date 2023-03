"Sui social, intanto, è ancora un rincorrersi di testimonianze e foto. Un lungo fiume di indignazione per come sono andate le cose, anche perché l’Inter aveva trovato una soluzione diplomatica dopo il primo comunicato del Porto sulla “esclusione” dei tifosi italiani al di fuori del settore ospiti - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Anzi, dopo riunioni con le autorità, aveva avuto ampie rassicurazioni sul fatto che tutti i tifosi (privi ovviamente di indumenti nerazzurri) sarebbero regolarmente entrati nel loro settore, eccetto i 150 che non molto saggiamente avevano acquistato nella curva calda della squadra di casa. Per questi ultimi il rischio era alto, per tutti gli altri mescolarsi con rispetto non sarebbe stato un problema. Alla fine, però, si è materializzata una vergognosa caccia con venature razziste: una volta accertata la nazionalità, gli italiani sono stati respinti e poi ammassati sulla scalinata di ingresso del settore ospiti nella speranza, per quasi tutti vana, di entrare. Nella calca pericolosa momenti di tensione e in alcuni casi pure il manganello".