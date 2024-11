I tempi di recupero di Alexis Sanchez si allungano ancora. L'ex attaccante dell'Inter, ora all'Udinese, aveva riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra: si era parlato di un possibile ritorno in campo lunedì 25 novembre, nella trasferta di Empoli, ma un nuovo problema al polpaccio ha rinviato l'appuntamento. Il cileno - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - potrebbe rientrare alla fine di dicembre o per la trasferta del 4 gennaio contro l'Hellas a Verona.