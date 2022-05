Ultimi biglietti ancora in vendita, ma dubbi non ce ne sono: anche contro la Sampdoria, domenica alle ore 18, San Siro sarà riempito dai tifosi dell'Inter. Ed è sempre accaduto da quando la capienza possibile è tornata ad essere al 100%. "Non verrà, però, esposta la Coppa Italia appena vinta prima del fischio d’inizio come speravano in tanti: per il club sarebbe stato quasi un mettere le mani avanti e ammettere l’impossibilità del Tripletino - spiega la Gazzetta dello Sport -. Invece tutti, da Marotta a Inzaghi, vogliono inseguire la seconda stella fino all’ultimo soffio. Nel caso di gioia finale a sorpresa, l’eventuale festa si concentrerebbe quasi tutta dentro al San Siro nerazzurro (dove premierebbe l’a.d. della Lega De Siervo)".