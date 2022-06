Tutto apparecchiato per il passaggio in prestito di Radu alla Cremonese. "Il portiere ha avuto qualche richiesta anche da squadre francesi ma pare orientato a restare in Italia - conferma la Gazzetta dello Sport -. La Cremonese gli offre un posto da titolare, anche se non ha perso le speranze di riportare a Cremona l’ex numero uno Marco Carnesecchi, attualmente in convalescenza dopo l’operazione ad una spalla". Sfumata la pista Lazio. Radu deciderà al ritorno dalle vacanze e intanto chiede all'Inter il rinnovo.

Damiani, ieri in sede, ha parlato pure dell'altro suo assistito tra i nerazzurri, ossia Agoume. Da capire anche il suo futuro.