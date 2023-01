Turnover ragionato di Inzaghi anche secondo la Gazzetta dello Sport: il derby è sullo sfondo, ma il presente dice Atalanta. "In difesa si va verso la conferma di Darmian a destra come a Cremona, con De Vrij favorito su Acerbi al centro. Ma potrebbe essere la notte dell’ultima occasione per Correa: il Tucu affiancherà Lautaro in attacco e Inzaghi si aspetta risposte convincenti, dopo il flop negli ottavi contro il Parma e in A con l’Empoli. Possibile turnover in mediana, con l’ex Gosens al posto di Dimarco a sinistra e Asllani dal primo in luogo di Mkhitaryan".