La Gazzetta dello Sport punta oggi i riflettori sull'eventualità che Porto-Inter finisca ai calci di rigore. Buoni, in questo senso, i numeri di André Onana. Ne ha sventati 6 su 32 in carriera, "anche se in Champions ne ha disinnescato soltanto uno, in Valencia-Ajax (0-3) del 2019". Gli altri in Eredivisie.

Non benissimo, invece, per Lautaro Martinez che ne ha sbagliati 6 su 17. In pratica uno ogni tre. Se dovesse capitare un penalty in partita la responsabilità andrebbe a Lukaku o Calhanoglu.