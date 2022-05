L'Inter saluta Ivan Perisic. Il club ha ricevuto la risposta negativa alla proposta di rinnovo da parte degli agenti del croato e lo stesso Ivan ha chiamato Inzaghi per ribadire la sua scelta di volare in Premier League, coronando il sogno di giocare in Inghilterra. Un'occasione presa al volo proprio al tramonto della carriera, visti i quasi 34 anni. Una decisione maturata da tempo e, non caso, come riferisce la Gazzetta dello Sport, Perisic era tornato in campo con le stampelle dopo Inter-Samp proprio per dire addio e ringraziare un popolo che lo ha osannato per anni.