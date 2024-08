Oggi l'Al-Ittihad, domenica il Chelsea e poi stop, amichevoli finite e si farà sul serio dal 17 a Genova.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, contro la squadra di Blanc, che lo scorso luglio ha preso il posto di Gallardo sulla panchina dei sauditi, occhi puntati soprattutto su Thuram, considerando la penuria di attaccanti in casa interista. Per il numero 9 nerazzurro si tratta dei primi minuti stagionali dopo le fatiche di Euro 2024.

Inzaghi darà spazio anche a Calhanoglu e agli altri nazionali che hanno già giocato tra Las Palmas e Pisa.