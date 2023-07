Tutto fatto: Gaetano Oristanio al Cagliari. Il giovane attaccante nerazzurro, classe 2002, va in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a 4 milioni come conferma anche la Gazzetta dello Sport. "Con i rossoblù che pagheranno interamente lo stipendio del calciatore per la stagione, poco più di 200mila euro - si legge -.

Oristanio che torna così in Italia dopo le due stagioni in prestito in Olanda al Volendam, dove si è messo in luce prima con una promozione in Eredivisie e poi con una buona stagione in massima serie. Giocatore d’attacco duttile, Oristanio dovrebbe essere reinventato da Ranieri da centrocampista esterno nel suo 4-4-2. Ultimati i dettagli l’ex Primavera dell’Inter si sottoporrà alle visite mediche per raggiungere poi, forse già nella giornata di oggi, Cagliari".