" André Onana è un grande portiere: serviva forse una notte folle come questa per affermarlo senza timore, ma l’Inter adesso può urlarlo al cielo portoghese". Così la Gazzetta dello Sport elogia l'estremo difensore nerazzurro che a Oporto è stato decisivo con una parata difficilissima nel finale di match sul colpo di testa ravvicinato di Taremi.

"L’Inter a costo zero ha pescato un gioiello, forse quasi senza saperlo, e adesso se lo tiene stretto: ben oltre le parate, è il carisma e il modo in cui guida la difesa anche con i piedi a fare la differenza - si legge -. Tra i tanti abbracci nerazzurri a metà campo, quello con Handanovic, l’uomo a cui ha sfilato il posto una volta per tutte, è stato forse il più bello".