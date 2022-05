La Gazzetta dello Sport sottolinea il fatto che, con ogni probabilità, il Sassuolo sarà arbitro dello scudetto, dovendo affrontare il Milan capolista nell'ultimo turno di campionato. Gli spauracchi per i rossoneri non mancano: Berardi è uno che da sempre fa paura al Diavolo, ma non è l'unico. "Chi ama stupire e cambiare è invece Scamacca, mister 45 milioni, almeno per l’a.d. Carnevali. All’andata ammutolì San Siro con un missile dalla distanza in stile Ibrahimovic, il suo mito: Gianluca è dato ancora in partenza, perché ha dimostrato di meritare altri palcoscenici e perché solo giocando la Champions poi si è pronti per la Nazionale. Vuole restare in Italia e il suo nome ha già incendiato il derby di mercato tra Inter e Milan. Difficile, infine, che il Sassuolo lasci partire anche Raspadori e Frattesi (nel mirino delle milanesi e della Juve), almeno non nella prossima sessione: il loro percorso potrebbe prevedere un altro anno in Emilia da leader, per poi diventare i big da sacrificare. Fa parte della politica societaria, come la voglia di esaltarsi contro i top team. Lo scudetto passa dal Mapei. E sarà un’ultima giornata di grande spettacolo".