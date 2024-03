C'è un numero che forse più di ogni altra statistica fotografa la stagione enorme dell'Inter: in caso di successo contro il Genoa domani sera al Meazza, la squadra di Inzaghi raggiungerebbe quota 72 punti in 27 gare, andando a pareggiare il bottino di un anno fa ma a torneo finito.

Inoltre - come ricorda la Gazzetta dello Sport - sarebbe il nono match di fila vinto in Serie A: l’ultima volta risale al periodo gennaio-aprile 2021 (11 successi, Conte in panchina).