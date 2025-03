La grande sfida tra Napoli e Inter, in programma oggi alle 18, porta con sé l'importanza della lotta in vetta alla classifica e di conseguenza tanta attesa. A certificarlo anche i numeri del Maradona, che secondo La Gazzetta dello Sport sarà tutto esaurito: per l'appuntamento di questa sera i 54.726 posti a sedere dovrebbero essere tutti occupati,i nclusi quelli del settore ospiti riservati ai non residenti in Lombardia, Al momento il record dello stadio campano appartiene a Napoli-Juventus, con 53.589 spettatori.