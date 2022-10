"Come nei migliori classici del genere, il “giallo” è stato risolto nel finale, quando in fondo non interessava più a nessuno. Il convitato di pietra della sfida tra Inter e Roma, infatti, è comparso al fischio finale facendo irruzione nella spogliatoio e abbracciando i suoi giocatori, al grido di «Siete stati grandi». È stato questo lo sberleffo virtuale di José Mourinho alla squalifica che gli ha impedito di ricevere la solita ovazione del pubblico interista, ma non lo ha privato di una scarica di adrenalina difficile da dimenticare". Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che poi sottolinea anche il saluto del portoghese con alcuni tesserati nerazzurri. "