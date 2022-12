Come si è visto nei primi mesi di Inter, Henrikh Mkhitaryan è l'alternativa di lusso da Inzaghi, che in rosa si è ritrovato un titolare sia per il centrocampo che per l'attacco. "E' talmente intelligente che può giocare in qualsiasi ruolo", disse di lui una volta Mircea Lucescu, ricorda la Gazzetta dello Sport. Un'affermazione che vale ancora oggi, dato che l'armeno può giocare indistintamente davanti alla difesa, come succedeva a Roma, o da rifinitore vicino alla punta (vedi l'esperimento nel test contro il Salisburgo a Malta).