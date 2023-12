Arnautovic aveva già segnato in Champions, col Benfica, sempre in tap-in. E ieri l'austriaco si è ripetuto, timbrando il cartellino finalmente anche in campionato. Prestazione convincente, al di là del gol. Ma sarà sufficiente per parlare di Inter a posto nel reparto offensivo?

Secondo la Gazzetta, lo stop al Decreto Crescita non aiuta in tal senso: un nuovo attaccante non arriverà. se non in prestito o a titolo gratuito. Al massimo, si aprirebbe uno spazio solo in caso di cessione di Sanchez. Intanto oggi arriveranno i rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan, quest’ultimo fatto entro la fine del 2023 proprio per usufruire ancora dei benefici del Decreto Crescita.